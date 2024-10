Toto Wolff non ha dubbi: "Hamilton e Ferrari troveranno un modo per andare d'accordo". La replica del team principal Mercedes a chi crede che il sette volte campione del mondo troverà difficoltà nell'adattarsi a un nuovo ambiente, dopo una carriera trascorsa in team britannici. Sul suo sostituto: "Antonelli porterà freschezza, è stata la scelta giusta"

Il 2025 sarà un anno di grandi cambiamenti per Lewis Hamilton: dopo 12 stagioni con Mercedes, coronate da sei titoli mondiali, raggiungerà Charles Leclerc in Ferrari. Dopo McLaren e le Frecce d'Argento, per la prima volta guiderà per un team non britannico e per questo motivo oltre Manica alcuni sono scettici nei confronti della sua adattabilità. A rispondere è Toto Wolff, team principal Mercedes: "Molti dicono che sarà molto difficile", afferma a Motorsport, "Ma con Lewis anche le sfide più difficili sembrano semplici. La Ferrari è una grande squadra dove c'è pressione ma anche grandi persone che lavorano con tanta passione. Credo troveranno un modo per andare d'accordo".