Al via il 14° appuntamento stagionale a Monza, a "casa nostra". Ricciardo in testa davanti a Verstappen e Hamilton, inseguono le Ferrari di Leclerc e Sainz. Testacoda di Giovinazzi dopo un contatto con una Rossa. Problemi per l'Alpha Tauri di Tsunoda: il giapponese non parte. Ora il GP d'Italia live su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Anche in 4K!

MOTOGP AD ARAGON: TRIONFO BAGNAIA!