Formula 1, l’analisi tecnica del GP di Monza

Ottima la gara di Bottas che è riuscito a salire sul podio nonostante fosse partito dall’ultima posizione in griglia. Per il pilota finlandese è stato un fine settimana positivo visto che era stato il più veloce nelle qualifiche del venerdì ed era riuscito ad aggiudicarsi la “gara corta” di sabato. Bottas ha sfruttato la penalità di 5 s inflitta a Perez per il sorpasso effettuato su Leclerc “tagliando” la chicane della Variante della Roggia.

Il pilota australiano ha costruito il suo primo successo con il team di Woking direttamente in partenza . Scattato dalla seconda posizione ha attaccato violentemente Verstappen alla staccata di curva 1 e si è portato in prima posizione. Successivamente ha controllato agevolmente il pilota olandese nonostante la Red Bull avesse un passo decisamente migliore. Ha beneficiato della grandissima velocità sul dritto della MCL35M che non ha mai permesso a Verstappen di attaccarlo alla Variante di Curva e alla staccata della Roggia.

Perché Verstappen è stato penalizzato?

Opinione personale: giusta penalità per Max. Se non ci fosse stato il ritiro il pilota olandese sarebbe stato penalizzato di 10 secondi come successo ad Hamilton a Silverstone. Calcolando il ritiro i commissari sono stati costretti ad applicare questa sanzione. Secondo la direzione gara Hamilton aveva il modo per evitare il contatto ma Verstappen non aveva lo spazio per effettuare il sorpasso e tagliando in quel modo la chicane era chiaro che ci sarebbe stato il contatto. Al primo giro, alla Roggia, Hamilton aveva attaccato Verstappen ma il pilota inglese ha tagliato la chicane in modo da non creare nessun pericolo all’olandese. Se si fosse comportato in egual modo ci sarebbe stato sicuramente il contatto con responsabilità del campione del mondo.

Il direttore di gara Michael Masi ha spiegato come è nata la sentenza: "La differenza con Silverstone è che Hamilton ha potuto continuare la sua gara. Per questo abbiamo inflitto una penalità a tempo (10s). In questo caso, entrambi si sono ritirati. Per questo abbiamo concordato per la penalità in griglia da scontare al prossimo GP".