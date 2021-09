F1 a Monza: è boom di ascolti su Sky

Una grande giornata ieri per la Formula 1 su Sky: oltre 3 milioni 660mila spettatori medi e il 27,1% di share su Sky Sport e TV8 per il GP d’Italia. Il GP di Monza ha conquistato il pubblico di Sky Sport con 1 milione 393mila spettatori medi. Su Skysport.it, miglior risultato della stagione in termini di pagine viste: oltre 3 milioni

SORPRESA RICCIARDO A MONZA, O QUASI. L'EDITORIALE DI VANZINI