La ruota posteriore della Red Bull di Max Verstappen planata sulla sua testa: "Sono un miracolato", sono state le prime parole di Lewis Hamilton sui social dopo l'incidente di Monza di domenica scorsa. Salvata dall'Halo, il campione del mondo uscente della Mercedes si è subito fatto visitare dal medico del suo team, per verificare l'entità di emicrania e dolori al collo. Successivamente, Hamilton è volato a New York per sottoporsi a una visita specialistica, in vista del prossimo appuntamento del Mondiale: tra due settimane si tornerà in pista a Sochi. Nel weekend del 24-26 settembre si terrà il GP di Russia (che potrete seguire live su Sky Sport F1), Verstappen dovrà scontare tre posizioni di penalità in griglia di partenza per avere causato l'incidente nel GP d'Italia: una grande chance per Hamilton per ridurre il distacco in classifica.