L'Aston Martin ha ufficializzato la conferma di Sebastian Vettel e Lance Stroll anche per la prossima stagione. Il team britannico, che ha preso il posto della Racing Point a partire da quest'anno, non cambierà dunque i piloti nel 2022. Fino a questo momento l'Aston Martin ha ottenuto 59 punti nel mondiale costruttori (34 conquistati da Vettel e 24 Stroll). Il miglior risultato stagionale è stato il secondo posto del tedesco sul circuito cittadino di Baku, in Azerbaigian.

Vettel: "Nostro team in crescita"



Le parole di Vettel sul sito della scuderia britannica: "Non vedo davvero l'ora di correre con la nuova generazione di vetture. Ci saranno gare emozionanti, sia per noi piloti che per i tifosi. Ci saranno cambiamenti molto importanti: sarà un nuovo inizio per ogni team, quindi per noi dell'Aston Martin sarà una grande opportunità. Credo nella forza della nostra squadra. Siamo in crescita, non vedo l'ora che arrivi il 2022".

Stroll: "Pronti a migliorare nostre prestazioni"

Fiducia anche nelle dichiarazioni di Lance Stroll: "La prossima stagione sarà il mio sesto anno in Formula 1. Non vedo l'ora di continuare l'avventura con Vettel anche il prossimo anno. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi prefissati per questa stagione, ma questo ha amplificato la nostra fame. Sarà una spinta per migliorare le nostre prestazioni nel 2022, con il prestigio e il supporto di Aston Martin".