Incontro molto ravvicinato tra compagni di squadra nel finale del Gran Premio a Sochi: le due Aston Martin entrano in contatto, con Vettel che non trova spazio nel tentativo di passare Stroll. I due restano regolarmente in pista, anche se Seb sparisce momentaneamente dai radar. La F1 torna il 10 ottobre con il GP della Turchia: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

