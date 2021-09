Alle 14 in pista per la quindicesima gara della stagione. A Sochi pista asciutta dopo un sabato di pioggia, ma ora il rischio di precipitazioni è aumentato. Prima fila inedita con la McLaren di Norris e la Ferrari di Sainz. Bottas, Verstappen, Leclerc e Latifi dal fondo della griglia dopo la sostituzione del motore. Il GP di Russia è in diretta oggi su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

