Dopo il podio di Monza, un altro grande colpo è stato messo a segno da Lando Norris. Il pilota della McLaren ha conquistato la pole position per il GP di Russia, un risultato che gli permette di entrare a far parte di un "club" molto speciale, quello dei poleman più giovani in Formula 1. Ed è decisamente in buona compagnia. Ecco la classifica, la Top 6: