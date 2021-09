Alla prima stagione con la Ferrari, lo spagnolo sta avendo un rendimento oltre le aspettative. Caratteristiche come le sue sono importanti per un team che vuole tornare a lottare per il titolo Costruttori (oltre che per quello piloti ovviamente). In una F1 dove l'affidabilità è altissima, diventa fondamentale avere in squadra uno solido come Carlos. Il Mondiale torna il 10 ottobre con il GP di Turchia: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

GP SOCHI, IL THE BEST OF - VIDEO