Ha debuttato in F1 a 17 anni, ancora minorenne. Ha vinto la prima gara a 18 anni e 7 mesi, record di precocità. Ha subito stupito tutti per talento, velocità e aggressività ma è adesso, nel momento in cui compie 24 anni, che per la prima volta Max Verstappen si gioca il titolo mondiale. Ancora un ragazzo ma con ormai sei stagioni e mezza in F1 quindi quasi un veterano. In alcuni aspetti è maturato, soprattutto nella condotta di gara: il “Versbatten” degli inizi non c’è più anche se l’atteggiamento è sempre molto aggressivo, anche troppo. L’incidente di Silverstone ne è la prova: le colpe maggiori in quel caso erano di Hamilton ma se Max avesse fatto due calcoli probabilmente ora sarebbe in testa alla classifica con margine: si era presentato in Inghilterra con un grande vantaggio sul rivale, avrebbe potuto per una volta alzare il piede perché tra i due era quello che aveva più da perdere in un contatto.