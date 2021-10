In 5 al via della F1 Engineering Academy

Si tratta di giovani selezionati tra i 497 che hanno partecipato alla 7 edizione della Ferrari F1 Engineering Academy: 2 ragazze e 3 ragazzi che si sono formati in atenei italiani e britannici. Il Mondiale è in Turchia: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Gli ingegneri del futuro, ma anche del presente. In Ferrari è iniziata l'avventura di cinque ragazzi per la F1 Engineering Academy, giunta al 7° anno. Si tratta di giovani selezionati tra i 497 che hanno partecipato a questa edizione del progetto a Maranello: 2 ragazze e 3 ragazzi che si sono formati nelle università italiane e britanniche. Divisi in due gruppi - Power Unit e Telaio - saranno operativi per un percorso di 6 mesi. Alla fine di questo periodo potrebbero restare nella Gestione Sportiva, seguendo le orme di quei circa quaranta di ragazzi che hanno realizzato il loro sogno negli anni precedenti.