Charles Leclerc vuole dimenticare in fretta la parentesi di Sochi, con la rimonta vanificata nel finale dalla pioggia: "E' stato un colpo duro, ma dopo analisi e confronti, ne usciamo più forti. Ho sempre più voglia di vincere, specialmente da quando non lottiamo più per il primo posto. Istanbul è una pista strana, se abbiamo lo stesso feeling del 2020, avremo un buon weekend". Tutto il weekend del GP di Turchia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV