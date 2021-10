Nulla di ufficiale, ma ecco la nostra proiezione sui 23 GP per il 2022. Stagione al via con i test di Barcellona e Bahrain del 27 febbraio e 13 marzo, poi il via sempre da Sakhir il 20 marzo. La Cina un punto interrogativo (24 aprile), mentre raddoppiano gli USA con Miami l'8 maggio e Austin il 23 ottobre. A Monza l'11 settembre, mentre Imola è in "ballottaggio" con la Francia per il 17 luglio. Si chiude il 20 novembre ad Abu Dhabi per evitare la sovrapposizione con i Mondiali di calcio

TuRCHIA, LIBERE LIVE