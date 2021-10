Il pilota della Mercedes nel del giovedì ad Austin: "Un anno fa io e lui a stento ci salutavamo, direi che le cose non sono cambiate". E su Leclerc, accanto a lui in coferenza stampa: "È un leader". Tutto il weekend del GP Usa è live su Sky Sport F1: domenica gara alle 21

Le "scaramucce" in pista, i rapporti ridottissimi fuori. Lewis Hamilton e Max Verstappen difficilmente diventeranno grandi amici; impossibile soprattutto ora che la già forte rivalità ha raggiunto all'apice in una stagione che nel breve dovrà assegnare il titolo. E Austin, dove si corre nel weekend, è un crocevia importante. Del rapporto con l'olandese ne ha parlato in conferenza stampa proprio Lewis: "Tra i piloti c'è chi interagisce di più e chi di meno. Un anno fa io e lui a stento ci salutavamo, direi che le cose non sono affatto cambiate".