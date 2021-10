Con il settimo tempo nelle FP2, Charles Leclerc è stato il migliore dei ferraristi in pista ad Austin: "Una buona prima sessione di libere e una seconda davvero produttiva. Cerchiamo di spingere al massimo per le qualifiche di sabato", ha scritto il monegasco su Twitter. Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 207), dalle 23 caccia alla pole

Charles Leclerc ha ottenuto il settimo tempo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti. Il monegasco ha iniziato girando una volta ancora con gomme Medium ottenendo 1’36”464. Per la simulazione di qualifica sono poi è passato alla mescola Soft con le quali ha ottenuto il tempi di riferimento in 1’35”572, nonostante il traffico nell’ultimo settore. Charles ha concluso con la simulazione di gara percorrendo 23 giri. "Una buona prima sessione in mattinata e una produttiva FP2. Ora proviamo a spingere al massimo per le qualifiche di sabato", ha scritto Leclerc su Twitter.