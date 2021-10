La gara negli States fonte d'ispirazione per i piloti nella scelta di caschi speciali, ma non solo. C'è chi ha pensato alla stagione autunnale e chi, come Alonso, ha scelto di dedicarlo alla popolazione di La Palma che sta "lottando" con l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Tutto il GP Usa è live su Sky Sport F1 (canale 201)

LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE - LA MOTOGP A MISANO: LE NEWS