Due mondi che s'incontrano al paddock. Il GP degli Usa è l’occasione per celebrare anche l’Nba entrata nella sua 75^ stagione. Una partnership nel weekend di Austin con tanti eventi, come quello in cui i piloti si sono sfidati ai tiri liberi per beneficienza seguendo i consigli di leggende del basket statunitense come Chris Bosh e Dikembe Mutombo. E il Ceo Domenicali ha tenta il gancio cielo! Tutto il fine settimana texano è live su Sky Sport F1 (canale 207)

