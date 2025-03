E' la settimana che porta al via del nuovo Mondiale di F1. Una stagione tra conferme e tante novità: sarà la prima di Lewis Hamilton in Ferrari, così come la prima di Adrian Newey in Aston Martin. In griglia ci saranno ben cinque rookies, tra cui Andrea Kimi Antonelli. Ma non solo... Ecco una 'guida pratica' per tutto ciò che c'è da sapere sul campionato 2025, in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW

IL CALENDARIO DEL MONDIALE 2025