Riparte la corsa al titolo nel Mondiale di Formula 1, dopo il ribaltone in classifica al termine dell’ultimo GP corso in Turchia. La marcia riprende da Austin, Texas, per un weekend che potrete seguire tutto in diretta su Sky Sport F1: occhio però al fuso orario, domenica la gara scatterà alle 21. Oggi le prime libere dalle 17.30

Torna la Formula 1 con il Gran Premio degli Stati Uniti, gara in diretta domenica 24 ottobre in notturna alle 21 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e anche su Sky Sport 4K. Prosegue su Sky la grande stagione dei motori, da vivere su Sky Q (visibile anche su Sky Go) via satellite e su NOW - il servizio in streaming di Sky - ma anche sul digitale terrestre e con alcuni eventi anche in chiaro su TV8. Prosegue la sfida tra Hamilton e Verstappen dopo il ribaltone in Turchia che ha portato l'olandese nuovamente al comando della classifica piloti.