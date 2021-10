La Formula 1 in Texas, dove domenica si corre il GP degli Usa. E' la 17^ tappa del Mondiale e quella di Austin può essere una gara molto importante per la volata di Max Verstappen e Lewis Hamilton verso il titolo. Ma non solo. Per molti piloti sarà una gara decisamente in rimonta a causa delle penalità. Ecco quali, ricordando che la regola sull'utilizzo dei motori stabilisce che con l'utilizzo del 4° motore termico stagionale determina 10 posizioni di penalità in griglia, mentre dal quinto in poi le posizioni sono 5.

Tutte le penalità in griglia per il GP Usa 2021