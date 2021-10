Lewis Hamilton secondo ad Austin e ora staccato di 12 punti da Max Verstappen: "Complimenti a lui, ha fatto un gran lavoro. Noi non potevamo fare di più, la Red Bull questo weekend aveva qualcosa in più di noi"

"In questo weekend non si poteva fare di più"

"Complimenti a Max, oggi ha fatto davvero un grande lavoro. Sono partito bene, ho dato tutto ma loro in questo weekend la Red Bull aveva un vantaggio e non si poteva fare di più. Grazie al team, che ha fatto tutto bene, a livello di lavoro ai box e di strategia. L'accoglienza negli Usa è stata fantastica, spero di fare più gare in questo paese e vogliamo venire più spesso a correre davanti a questi splendidi tifosi"