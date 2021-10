"Vedevo il podio, ma aggiornamenti ci stanno aiutando"

il compagno

Leclerc: "Una delle migliori gare della stagione"

"Avevo un po' di noia durante la gara, ma ho provato a dare il massimo e vedevo il 3° posto. Perez non andava via, era più veloce di noi solo nel primo stint. Ero motovato a bestia per raggiungerlo, non ce l'abbiamo fatta. Peccato ma dobbiamo dire grazie agli ingegneri per gli sviluppi, perchè ci hanno fatto fare un passo in avanti per questa stagione e anche per il futuro. Non so cosa aspettarci nelle prossime gare, ci aspettavamo di fare peggio per il weekend e invece è stata una delle migliori gare dell'anno, anche se non possiamo esaltarci per un 4° posto. Il passo è stato buono, ho gestito bene le gomme: ho fatto un bello step dal 2019, prima avevo lasciato tanti punti per questo mio difetto. Quartararo? E' stato un grande, ci conosciamo e sono felice per lui. Lo merita davvero".