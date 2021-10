Nel weekend in cui Nba e F1 hanno avviato una partnership per una serie di eventi, l'ex campione del basket Usa è stato incaricato di consegnare i trofei sul podio di Austin. E l'ha fatto a bordo di una macchina in perfetto stile texano e che non passa certo inosservata... La F1 torna il 7 novembre con il GP del Messico: diretta Sky Sport F1

GP USA, CRONACA E HIGHLIGHTS