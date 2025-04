Charles Leclerc non nasconde la propria amarezza dopo il 4° posto nelle qualifiche di Jeddah: "La delusione è alta, la speranza di fare meglio in questo weekend era più alta. C'è la conferma che ci manca il potenziale, anche se io posso essere piuttosto soddisfatto della mia direzione. E' molto difficile, ma ho estratto il massimo nel mio giro, rischiando di finire a muro 2-3 volte". Guarda il video. Il GP è live domenica alle 19 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP ARABIA SAUDITA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE