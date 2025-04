Soleggiato e caldo come immaginabile per l'intero arco del fine settimana a Jeddah. Il picco delle temperature è previsto per sabato. Il GP dell'Arabia Saudita è live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Il meteo per le prove libere del GP Arabia Saudita Soleggiato. Vento debole da Nord-Vvest con raffiche fino a 30 km/h, in calo per la seconda sessione di libere. FP1: 31 °C (HI: 31 °C). FP2: 29 °C (HI: 29 °C). Temperatura massima: 33 °C.

Le previsioni per libere e qualifiche a Jeddah Soleggiato e più caldo rispetto ai giorni precedenti. Brezza leggera da Nord-Ovest con un picco nel pomeriggio. Raffiche fino a 30 km/h. In calo in serata. FP3: 32°C (HI: 32°C). Q: 31°C (HI: 31°C). Temperatura massima: 35°C.