Strepitoso post dell'Atalanta su Instagram: in un video, al super gol di Duvan Zapata contro lo United in Champions è stata sovrapposta una la telecronaca di F1 con la voce di Carlo Vanzini. Perché in effetti sembrano essere davvero tanti i "cavalli motore" nelle gambe dell'attaccante colombiano. Tutto il weekend del GP del Messico è live su Sky Sport F1 (canale 207)

