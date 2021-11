Il circuito messicano si conferma favorevole alla Red Bull, con Verstappen uomo da battere e Mercedes in difficoltà. La Ferrari è più veloce di una McLaren non a proprio agio, ma attenzione all'Alpha Tauri di Gasly, che potrebbe insidiare la Rossa come terza forza del weekend. Tutto in diretta su Sky Sport

Il tracciato messicano, come previsto alla vigilia, sembra esaltare il pacchetto Red Bull e la sua forza l’abbiamo vista nelle Prove Libere 2 con Verstappen che ha inflitto un gap piuttosto importante nei confronti del duo Mercedes. La RB16B, su una pista molto “green”, ha dimostrato di volare specialmente nel secondo e terzo settore dove è fondamentale il carico aerodinamico. Tutte le vetture in pista hanno accusato una mancanza di grip in questi tratti di pista ad eccezione dei due piloti di Milton Keynes che sembravano guidare sui binari. Tutti i team sono scesi in pista con ali da alto carico aerodinamico similari a quelle utilizzate a Monaco proprio per cercare di trovare la massima downforce. Il Gp del Messico viene corso ad un altitudine di 2.285 m e questo comporta una riduzione di ossigeno di circa il 25% (rispetto al livello del mare 0 m). Questo aspetto causa delle problematiche non solo ai motori ma anche al carico aerodinamico delle vetture che, a parità di ali, è ridotto di circa il 25% rispetto agli altri circuiti ( 0 m s.l.m.).

Anche i motori soffrono questo aspetto, infatti un propulsore aspirato avrebbe una perdita di potenza quantificata in circa il 20-25 % mentre con quelli turbocompressi il deficit di potenza è stimato intorno al 5 %. Detto in poche parole più si riesce a far girare velocemente il gruppo turbocompressore e meno sarà la perdita di potenza.

Ma ciò non è libero perché la velocità massima del gruppo turbocompressore è fissata dal regolamento tecnico in 120.000 giri/min. Questo livello di rotazione non è raggiunto da nessun motorista in quanto i motori sono progettati e pensati per la maggior parte dei percorsi in calendario che sono ubicati a meno di 500 m sul livello del mare. Qui sta il vantaggio di Honda che può contare su un gruppo turbocompressore di dimensioni maggior rispetto agli altri che è in grado di avvicinarsi, senza troppi problemi, al limite massimo imposto dal regolamento tecnico. Honda in questo campo può contare anche sull’esperienza maturata nel campo aeronautico che sicuramente ha portato un grosso vantaggio.

Se analizziamo i singoli intertempi possiamo notare la forza del pacchetto Red Bull e di Honda. L’Alpha Tauri, spinta dal motore nipponico, è stata la più rapida nel primo settore dove è presente un rettifilo di oltre 1 km. Nei restanti settori il dominio di Verstappen è stato netto nei confronti di tutti i competitors.