Era sesto al via, poi una strategia sbagliata dell'Alfa ha frantumato la sua gara fino all'undicesimo posto finale. L'amarezza del pilota italiano: "Deluso e arrabbiato. Mi hanno chiamato per il pit stop e sono entrato, ma il problema è che sono uscito subito dietro Ricciardo e Bottas, che in quel momento non andavano. Ho perso tutto il gap dell'undercut che avrei dovuto fare".

Una strategia totalmente sbagliata dell'Alfa Romeo Racing sembra aver messo davvero alle corde Antonio Giovinazzi, che era sesto al via in Messico e ha poi chiuso undicesimo. Il pilota italiano, già alle prese con un futuro incerto in F1, dopo quanto accaduto in Messico si è ritrovato a dover fare i conti con un'ulteriore amarezza: “Sono deluso e arrabbiato. Mi hanno chiamato e sono entrato per il pit-stop, ma il problema è che sono uscito subito dietro Ricciardo e Bottas, che in quel momento non andavano. Ho riscaldato le gomme, ma il passo era più lento rispetto alle medie. Ho perso tutto il gap dell’undercut che avrei dovuto fare. Quando sono uscito le gomme erano già andate e quando si sono fermati gli altri erano più veloci di me. E' stata una strategia completamente sbagliata".