Perez fa impazzire i 140mila di Città del Messico salendo sul podio dietro a Verstappen e Hamilton, con cui ha lottato per il 2° posto: "Chiaramente avrei voluto di più oggi. Avrei voluto portare una doppietta al team, ma non ho avuto nessuna vera occasione per passare Lewis. Ho dato tutto per questa gente. Li sentivo mentre passavo nella zona dello stadio. Il supporto del pubblico è stato fantastico"

GP MESSICO, GLI HIGHLIGHTS - LA FESTA DI PAPA' PEREZ