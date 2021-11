Formula 1, l’analisi tecnica del GP del Messico

Verstappen firma la nona vittoria stagionale e consolida il suo primato nel mondiale piloti e, grazie anche al terzo posto di Perez, rilancia una super Red Bull nell'inseguimento alla Mercedes in quello costruttori. In casa Ferrari il sorriso arriva dal sorpasso in classifica alla McLaren. Giovinazzi penalizzato dalla strategia del team. L'analisi tecnica e i momenti chiave del Gran Premio del Messico

Max Verstappen vince anche il Gp del Messico e si avvicina, gara dopo gara, al suo primo titolo mondiale. La Red Bull RB16B ha confermato i pronostici della vigilia che la vedevano come la vettura che meglio si sarebbe adattata alle caratteristiche del tracciato messicano. La corsa è stata dominata tanto che, il pilota olandese, ha inflitto un gap al rivale inglese di oltre 16 secondi. Gap che poteva essere superiore ma, giustamente, Verstappen ha pensato a risparmiare il mezzo tecnico negli ultimi giri di gara. Cosa che, invece, non ha potuto fare Hamilton in quanto messo sotto pressione dall’altra Red Bull di Checo Perez. Per il team di Milton Keynes, quello ottenuto in Messico, è stato un risultato di squadra molto importante in quanto sono riusciti a portarsi ad un solo punto dalla Mercedes. Insomma, se il mondiale piloti sembra ormai di Verstappen, quello costruttori è più che aperto con Red Bull che ha grossissime possibilità di aggiudicarselo vedendo la forza della sua monoposto.

Dominio Red Bull che si era visto fin dalle primissime libere ma, in qualifica, la Mercedes era riuscita ad ottenere una sorprendente doppietta con Bottas in pole position davanti ad Hamilton. Nel momento cruciale delle qualifiche è successo che Mercedes è riuscita a portare nella giusta finestra di funzionamento le gomme mentre Red Bull non ci è riuscita. Ma, alla domenica, è ritornato tutto secondo pronostico con una RB16B che è stata nettamente superiore rispetto alla W12. Inizialmente si pensava che fosse Honda ad avere un vantaggio su Mercedes ma, la pista, ci ha dimostrato che non è così. I motoristi anglo-tedeschi hanno fatto un grandissimo lavoro e se la W12 ha potuto lottare con la RB16B in merito è principalmente della Power Unit. La carta vincente della Red Bull è stata la vettura. Quando sono richieste le ali da massimo carico la RB16B ha un grande vantaggio sulla Mercedes. Per generare deportanza, la Mercedes è costretta a guidare un’altezza da terra ridotta e con un setup meccanico molto rigido. Questo per far sì che l’aerodinamica della W12 funzioni nel migliore dei modi. Ma essere troppo rigidi non ti permette di attaccare sui cordoli. Infatti, Hamilton, pagava diversi decimi su Verstappen nel settore centrale dove è importantissimo tagliare il più possibile le curve salendo con tutta la vettura sui cordoli. La rigidezza della W12 è stato un handicap anche per gli pneumatici. Sul singolo giro ha permesso ai piloti di esprimersi al massimo potenziale mentre, in gara, c’è stata una usura delle gomme superiore a quella dei competitors.