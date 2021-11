Sainz e Marquez recitano ne "La Casa di Carta"

Due piloti di successo ma soprattutto due grandi amici divisi dalla rivalità su pista e non solo. Carlos Sainz sta chiudendo la sua prima stagione alla guida della Ferrari con risultati confortanti. Marc Marquez continua invece a fare i conti con la sfortuna e la sua travagliata stagione alla guida della Honda si è chiusa ora in anticipo per un problema alla vista.

Insieme sul set de "La Casa di Carta"

I due però si sono regalati un sogno partecipando, lo scorso agosto, alla quinta edizione de "La Casa di Carta" la serie tv spagnola che sta spopolando in tutto il mondo e che è in uscita il prossimo 3 dicembre. L'idea è del creatore della serie Alex Pina che li ha voluti sul set per affiancarli alla banda dei rapinatori della Banca di Spagna