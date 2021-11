Non c'è ancora l'ufficialità, ma appare sempre più difficile che Antonio Giovinazzi riesca a conservare un posto nella griglia di partenza del prossimo campionato. In Alfa Romeo sembra imminente l'arrivo dalla Formula 2 del cinese Zhou per affiancare il finlandese Bottas. Il Mondiale è in Brasile: tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV