"È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino", queste le parole di Charles Leclerc, che ha commentato così il suo rinnovo di contratto pluriennale con la Scuderia Ferrari. Il team principal Fred Vasseur ha poi aggiunto: "Felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo"

La storia di Charles Leclerc con la Scuderia Ferrari è destinata a continuare. La casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del pilota monegasco, che continuerà quindi a vestire i colori della squadra anche nelle prossime stagioni. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - ha commentato Leclerc - È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".