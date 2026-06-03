Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Leclerc dopo il rinnovo: "Ferrari è il mio sogno". Vasseur: "Parte della nostra famiglia"

Formula 1

"È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino", queste le parole di Charles Leclerc, che ha commentato così il suo rinnovo di contratto pluriennale con la Scuderia Ferrari. Il team principal Fred Vasseur ha poi aggiunto: "Felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo"

RINNOVO LECLERC. LIVELA SUA STORIA IN F1

La storia di Charles Leclerc con la Scuderia Ferrari è destinata a continuare. La casa di Maranello ha annunciato il rinnovo pluriennale del pilota monegasco, che continuerà quindi a vestire i colori della squadra anche nelle prossime stagioni. "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team - ha commentato Leclerc - È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia. Insieme abbiamo condiviso momenti incredibili e altri più difficili, ma credo più che mai nella Scuderia e sono profondamente grato di poter continuare a lottare per il nostro obiettivo comune che è riportare il titolo mondiale a Maranello. Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma anche una responsabilità mai scontata: continuerò a dare tutto me stesso per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante".

Vasseur: "Rinnovo molto naturale per noi"

 

Il rinnovo di contratto di Leclerc è una grande notizia per Scuderia Ferrari, come sottolineato dal team principal Frederic Vasseur: "Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta. Apprezziamo il suo talento, amiamo la sua determinazione e il modo in cui affronta ogni giornata insieme alle persone del team, dentro e fuori la pista. Sappiamo quanto questo progetto significhi per lui e siamo felici di continuare a lavorare insieme per conseguire gli obiettivi che condividiamo".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Leclerc: "Sognavo la Ferrari fin da bambino"

Formula 1

"È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino",...

Leclerc-Ferrari, ufficiale il rinnovo pluriennale

live Formula 1

La Ferrari annuncia il rinnovo pluriennale del proprio accordo con Charles Leclerc, che...

F1, cambiano alcune regole per il 2027: la nota

Formula 1

Novità in vista per il Mondiale di Formula 1 del 2027. La F1 Commission, riunitasi martedì 2...

Russell sui social: "Fortunato in qualcosa..."

IL MESSAGGIO

Il pilota della Mercedes torna sul concetto di 'sfortuna' dopo quanto accaduto soprattutto...

Fornaroli, test ad Austin: "Sempre più a mio agio"

mclaren

L'italiano completa una due giorni di test in Texas con la MCL60 del 2023: "E' stato un passo...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS