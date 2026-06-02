Novità in vista per il Mondiale di Formula 1 del 2027. La F1 Commission, riunitasi martedì 2 giugno a Londra e presieduta dal presidente e Ceo della Fom Stefano Domenicali e dal Direttore Monoposto Fia Nikolas Tombazis, ha trovato l'accordo su alcune importanti modifiche al Regolamento sportivo e tecnico. La novità più importante riguarda il tempo a disposizione delle scuderie per provare le monoposto in vista dell'inizio del campionato