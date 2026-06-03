F1, gli orari e dove vedere il Gp Monaco in tv

Sesto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. A partire da giovedì 4 giugno, in diretta esclusiva, il Gran Premio di Monaco da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K
CHI SONO I PILOTI IN SCADENZA - A MONACO SENZA AERODINAMICA ATTIVA
Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco. Si parte giovedì 4 giugno sul circuito cittadino del Principato con la conferenza stampa dei piloti alle 14.30. Appuntamento in pista poi venerdì 5, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.
La squadra di Sky Sport F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
F1: il GP di Monaco in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now
Giovedì 4 giugno
Ore 13.20 F3 – Prove Libere
Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
Ore 14.55: F2 – Prove Libere
Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere
Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 5 giugno
Ore 11: F3 - Qualifiche
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: F1 - Prove Libere 1
Ore 14.30: Paddock Live
Ore 15:05 F2 - Qualifiche
Ore 16.45: Paddock Live
Ore 17: F1 – Prove Libere 2
Ore 18: Paddock Live
Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche
Ore 19.30: Paddock Live Show
Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 6 giugno
Ore 10.40: F3 – Sprint Race
Ore 12.15: Paddock Live
Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 14.10: F2 – Sprint Race
Ore 15.15: Warm Up
Ore 15.30: Paddock Live
Ore 16.00: F1 - Qualifiche
Ore 17.15: Paddock Live
Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 7 giugno
Ore 07.50: F3 – Feature Race
Ore 09.30: F2 – Feature Race
Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 15: F1 - Gara
Ore 17: Paddock Live Post-Gara
Ore 17.30: Debriefing
Ore 18: Notebook
Ore 18.15: Race Anatomy