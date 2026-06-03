F1, gli orari e dove vedere il Gp Monaco in tv

Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco . Si parte giovedì 4 giugno sul circuito cittadino del Principato con la conferenza stampa dei piloti alle 14.30. Appuntamento in pista poi venerdì 5, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara , con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup .

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.