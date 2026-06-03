F1, gli orari e dove vedere il Gp Monaco in tv

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Formula 1, orari Gp Monaco 2026 a Montecarlo: dove vedere la F1 in tv

Formula 1

Sesto weekend del Mondiale Formula 1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. A partire da giovedì 4 giugno, in diretta esclusiva, il Gran Premio di Monaco da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

CHI SONO I PILOTI IN SCADENZA - A MONACO SENZA AERODINAMICA ATTIVA

Ritorna l'appuntamento più glamour dell'anno: il Gp di Monaco. Si parte giovedì 4 giugno sul circuito cittadino del Principato con la conferenza stampa dei piloti alle 14.30. Appuntamento in pista poi venerdì 5, con la prima sessione di prove libere in programma alle 13.30 e la seconda alle 17. Sabato 6 è tempo di andare a caccia della pole position, con le qualifiche che iniziano alle 16. Domenica 7, infine, è il momento della gara, con lo spegnimento dei semafori previsto alle 15. Sulle strade del principato anche F2, F3 e Porsche Super Cup.

 

La squadra di Sky Sport F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. 

F1: il GP di Monaco in esclusiva su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now 

 

Giovedì 4 giugno

Ore 13.20 F3 – Prove Libere
Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 14.55: F2 – Prove Libere

Ore 16.25: Porsche Super Cup – Prove Libere

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

 

Venerdì 5 giugno

Ore 11: F3 - Qualifiche

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 - Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15:05 F2 - Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove Libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.40: Porsche Supercup - Qualifiche

Ore 19.30: Paddock Live Show

Ore 20: Conferenza stampa Team Principal (differita)

 

Sabato 6 giugno

Ore 10.40: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 - Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

 

 

Domenica 7 giugno

Ore 07.50: F3 – Feature Race
Ore 09.30: F2 – Feature Race
Ore 11.50: Porsche Supercup - Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 - Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy 

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