Sainz: "Terzi nel Costruttori, gran recupero"

La Formula 1 è in Brasile per il 19esimo appuntamento della stagione, con una lotta per il titolo ormai agli sgoccioli tra Verstappen e Hamilton. Ma non solo. Fari puntati anche per il terzo posto nel Mondiale Costruttori, con la Ferrari ora terza davanti alla McLaren. "È importante essere davanti a questo punto della stagione - dice lo spagnolo Carlos Sainz - ma anche per come abbiamo recuperato. Bisogna continuare così, il duello con la McLaren è tiratissimo”.