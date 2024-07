Il team principal Ferrari è stato ospite a Paddock Live Show su Sky Sport: "Nel complesso il quadro è positivo, rispetto al 2023 ci sono stati dei passi avanti. Nelle ultime gare abbiamo vissuto un periodo non positivo ma non dobbiamo deprimerci troppo, i valori cambiano rapidamente. Leclerc? Ha avuto qualche problema ultimamente ma continuo a pensare che sia lucido. Sappiamo quanto potrà dare l'arrivo di Hamilton". Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Cosa possiamo dire di questa prima parte della stagione della Ferrari? Prima dell’ottava gara è stata ottima, poi cos’è successo?

“Nel complesso credo che il quadro sia più positivo. Se paragoniamo le prime 12 gare del 2024 con quelle del 2023, quest’anno abbiamo conquistato due vittorie contro le 0 della passata stagione, 9 podi contro 1. Abbiamo fatto il 60% in più dell’anno scorso quindi il quadro è positivo. Ci sono valori più ravvicinati sulla griglia rispetto al 2023, in un nulla si può passare dal primo all’ottavo posto. Probabilmente ci sono 3 o 4 segmenti in questa stagione: il primo dominato dalla Red Bull, poi abbiamo dominato noi, poi c’è stata la McLaren. Abbiamo fatto un piccolo passo in termini prestazionali dopo il Canada, ma il più grande problema deriva dal fatto che non siamo riusciti a ottimizzare le situazioni in quella fase. Tutti ci siamo trovati a essere ultimi in quel gruppo ma non siamo riusciti a ottimizzare la situazione in 3-4 gare consecutive. È un peccato perché oggi siamo a 60 punti dalla Red Bull e ne abbiamo persi diversi negli ultimi eventi”.

La vittoria a Montecarlo ha creato un problema? Dopo la gara credevamo davvero che poteste competere per il campionato, Charles aveva avuto una grande spinta dopo quella gara.

“Sì ma io avevo iniziato la conferenza stampa dopo Monaco dicendo che non eravamo diventati campioni del mondo, non basta un buon weekend. Monaco è stato più semplice da gestire per noi e per Leclerc rispetto a una gara in cui sei 6° o 7° e devi fare il massimo per fare punti. Quando parti davanti, hai una buona macchina, un buon pilota e parti bene direi che è un weekend facile da gestire, mentre altri non lo sono. Non ho tratto nessuna conclusione la sera di Monaco perché sapevo che la stagione era ancora lunga. Il quadro di oggi non è quello che ci sarà a fine stagione ma neanche quello che troveremo a Monza. Non dobbiamo sparare troppo alto con le aspettative ma neanche deprimerci troppo, si riparte da zero in ogni gara”.

Probabilmente dopo Monaco sembra che l’umore o il modo di lavorare all’interno del team sia cambiato. Prima di Montecarlo c’era più calma, mentre dopo sembra che si voglia spingere al massimo…

“Non penso, credo che non sia questo il motivo. È la conseguenza del passo indietro che abbiamo fatto a livello di prestazione. Non è un segreto che abbiamo avuto un weekend difficile in Canada per diversi motivi e poi abbiamo fatto un passo indietro. Nel calendario c’è stata la Spagna, abbiamo portato l’aggiornamento e abbiamo faticato con i pezzi nuovi. Abbiamo faticato e bastano un paio di decimi per scivolare dal primo al quarto posto. Spesso abbiamo fatto un paragone con Russell: a Imola e Monaco eravamo davanti per centesimi, mentre in Spagna e Austria eravamo dietro di poco. Le cose non sono cambiate enormemente in termini di prestazioni, ma sono cambiate in termini di classifica. Per questo non bisogna esagerare nelle reazioni, perché si tratta di 3 centesimi di differenza. Non penso che è cambiato l’approccio, ma probabilmente è stato fatto un passo indietro nelle prestazioni e per compensare forse a volte abbiamo voluto strafare”.