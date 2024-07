Uno-due McLaren nelle FP2 di Spa, con Norris che ha preceduto Piastri. "È andata bene anche se la Red Bull sembra molto veloce. Non mi sono sentito del tutto a mio agio con la vettura, c'è un po' di lavoro da fare", ha commentato l'inglese visibilmente teso a fine sessione. Il GP del Belgio è tutto live su Sky e in streaming su NOW

