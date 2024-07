Ha centrato il miglior tempo nelle seconde libere a Spa, ma è come se Lando stesse vivendo un dramma personale. Anche le sue parole e il linguaggio del dopo le sessioni fanno pensare a questo. Quella naturalezza a cui lui aveva abituato tutti noi in passato, sembra sfumata. Il GP del Belgio è tutto live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS PROVE LIBERE