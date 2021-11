Max Verstappen, leader del Mondiale con 19 punti di vantaggio su Lewis Hamilton, proverà a vincere tutte le ultime 4 gare di questa stagione. La conferma è arrivata in Messico, con la staccata tirata in partenza dove aveva tutto da perdere e invece si è andato a prendere tutto il bottino. Darà il massimo anche in Brasile. Il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

GUIDA TV - TORNA LA QUALIFICA SPINT: LE REGOLE