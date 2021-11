Da venerdì 12 novembre in pista per la tre giorni del GP del Brasile, 19^ prova del Mondiale. Scopriamo cosa riserverà il meteo. Tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207)

Interlagos, 19^ tappa del Mondiale. L'ennesimo capitolo della sfida tra Verstappen e Hamilton andrà in scena in Brasile: 19 punti di differenza tra i due, 107 ancora a disposizione e un weekend dove quelli a disposizione aumento per il ritorno della qualifica Sprint. E il meteo? Potrebbe giocare un ruolo importante in questa tre giorni sudamericana? Andiamo a scoprire cosa dicono le previsioni.