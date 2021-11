L'errata strategia in Messico ha penalizzato Giovinazzi e ribadito le difficoltà avute finora. Le scelte del team sono legittime, ma con Antonio sono successi tanti fatti negativi: il team radio "zitto e guida" o la reazione nei suoi confronti dopo la top 10 in Olanda sono alcuni esempi. Arriverà Zhou al suo posto, anche per una scelta commerciale. Ma forse quello da risolvere non era il problema dei piloti, ma quello muretto box dopo i tanti errori nel corso della stagione