Lewis Hamilton è sotto investigazione dalla FIA dopo che una irregolarità è stata riscontrata sulla sua Mercedes al termine delle qualifiche del GP del Brasile, in cui il britannico ha fatto segnare il miglior tempo davanti a Verstappen. L'ispezione tecnica ha infatti rilevato una possibile infrazione, che la FIA ha deciso di trasmettere ai commissari. Il particolare di cui si parla è il DRS della W12, che potrebbe presentare una irregolarità. I commissari ora dovranno studiare la situazione per capire se infliggere o meno una sanzione. Nel caso di di una vetture non conforme al Regolamento Tecnico, il pilota rischia una squalifica: Lewis potrebbe dunque partire ultimo o dalla pit-lane. Ricordiamo che Hamilton deve scontare 5 posizioni in griglia nella gara di domenica per aver sostituito il motore endotermico.