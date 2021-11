E' solo il venerdì di libere, ma in Brasile subito un colpo di scena. Lewis Hamilton dovrà scontare 5 posizioni di penalità nella griglia del GP a Interlagos per la sostituzione del motore endotermico. Si tratta della 5^ unità. Ha dunque prevalso la linea della Mercedes, che spingeva per il cambio mentre il pilota non era d'accordo. L'ufficialità è arrivata con un comunicato della Fia. La penalità verrà scontata non nella qualifica Sprint di sabato, ma al via della gara. Potrebbe essere un momento decisivo per l'assegnazione del titolo e la lotta con Max Verstappen.