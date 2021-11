Charles Leclerc deluso dopo il 7° posto nelle qualifiche in Brasile in vista della Qualifica Sprint: "Non è il risultato che mi aspettavo. Nel Q3 non ho fatto un giro buono, non ci sono scuse. Siamo davanti alle McLaren, l'obiettivo è restarci per tutto il weekend". Sabato la Sprint e domenica gara alle 18: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

"La cancellazione del tempo in Q2 non ha influito, anche se cambiare le regole dei track limits dalle libere alle qualifiche non è il massimo. Ma è stato così per tuti, non è una scusa per il giro non buono nel Q3. Ho perso il ritmo con la gomma usata, ma è andata così. Abbiamo chiuso sesto e settimo, abbiamo una Sprint per fare una bella partenza e vediamo domani. Anche se il risultato oggi non è quello che mi aspettavo, siamo davanti alle McLaren: dovremo restare davanti a loro anche sabato per difendere il 3° posto nel Costruttori"