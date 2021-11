"Sto trovando un buon feeling con la Ferrari"

"E' molto buono il feeling con la macchina, sto cominciando a trovare la mia strada e il mio stile di guida anche con questa macchina. Abbiamo un buon passo, a inizio anno sarebbe stato più duro fare una Sprint, ma ora sono pronto e ho fatto dei bei giri. Non è una sorpresa Gasly, forse lo è per i media ma è mezzo decimo davanti a noi in tutte le simulazioni. Gasly è molto difficile da battere, erano andati forte anche nel 2019 in Brasile e non avevano una macchina così forte. L'obiettivo? Proveremo a battere Gasly e fare il primo degli 'altri', Mercedes e Red Bull sono ancora troppo avanti. Vediamo di passare Gasly in partenza e prendere una posizione in vista anche della gara di domenica".