Il team principal della Mercedes dopo la sostituzione del motore endotermico sulla monoposto di Hamilton: "Abbiamo problemi di affidabilità. E' normale per un motore perdere un po' di potenza, ma il nostro ne perde tanta quest'anno. La scelta su Lewis è stata fatta per restare competitivi nelle ultime gare. Lo abbiamo sostituito in Turchia? Solo tre gare fa, sì è il nostro problema"

GP BRASILE, LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE