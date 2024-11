Ora che ha ottenuto il quarto titolo mondiale consecutivo, Super Max potrà godersi una doppia, speciale soddisfazione. La prima è di natura …familiare: genero batte suocero! Mi spiego: Nelson Piquet di campionati ne ha vinti “solo” tre. Il brasiliano è il papà di Kelly, la compagna di Verstappen. Che dunque sorpassa il genitore della sua donna. Per inciso: della vita privata dell’asso olandese si sa pochissimo. Nell’era del delirio social, fa quasi notizia lo stile sobrio del personaggio. In questo (e magari non soltanto in questo, vedi abilità di guida sul bagnato!) a me Max fa venire in mente un certo Michael Schumacher…