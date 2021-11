Jean Todt ha parlato a Sky Sport in collegamento dal Remote Garage di Maranello. Il Presidente della Fia, ex Team Principal della Rossa ai tempi dell'epopea Schumacher, è in Italia per le finali di 'Girls on Track': "E' sempre un piacere e una grande emozione ritorarnare qui", ha spiegato il francese. Domani la Sprint alle 20.30, domenica gara alle 18: tutto live su Sky Sport F1 (canale 207)

